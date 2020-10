Emmanuel Macron s’est-il inspiré de... Marius Gilbert?

Vendredi à 9h59, dans la foulée de son intervention au JT de la RTBF le veille, l’épidémiologiste Marius Gilbert ‘ULB) a invité les influenceurs à agir à leur échelle sur Facebook, Instagram ou Twitter auprès de leurs followers pour relayer un message qui « peut sauver des vies » alors que la situation est alarmante dans les hôpitaux belges en raison d’une reprise de l’épidémie de coronavirus. « Vous, qui avez 100, 1000, 10.000, 100.000 followers sur FB, Insta ou par ici. Vous qui voyez du monde tous les jours, sur le terrain, aidez-nous, aidez-vous ! Il est minuit moins une, votre influence peut sauver des vies, nos hôpitaux sont au bord du gouffre. Aidez-nous à dire que le masque est la capote du corona. Un truc idiot, un truc pas cher, un truc pas beau, un truc qu’on a dans la poche et qu’on sort quand on aime ou respecte celui ou celle à qui on parle. Aidez-nous à faire comprendre que renoncer à une fête, ce n’est pas renoncer à la vie, à l’amitié ou à l’amour.