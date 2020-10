Le Standard décimé par le coronavirus: une tournante est nécessaire pour les Rouches

La crise sanitaire frappe encore le vestiaire du Standard en plein cœur. Cette fois, la contamination touche trois éléments. Maxime Lestienne, Eden Shamir et Abdoul Fessal Tapsoba ont le Covid. Le Standard s’en ira donc défier Saint-Trond avec un noyau fortement réduit…

Chaque fois que les tests s’invitent dans les centres d’entraînement des clubs de foot, c’est le stress qui prédomine. Le Standard a effectué les siens vendredi après-midi, en croisant les doigts pour que Nicolas Raskin, Moussa Sissako et Michel-Ange Balikwisha restent les trois seuls atteints. Le couperet des résultats est tombé samedi durant la journée, accompagné d’une immense déconvenue. Maxime Lestienne, Eden Shamir et Abdoul Fessal Tapsoba ont le Covid-19, ils sont donc en quarantaine pour Saint-Trond et Benfica jeudi en Coupe d’Europe.