Tim Wellens prolonge pour une saison chez Lotto Soudal, jusqu’en 2022

Tim Wellens, 29 ans, a prolongé pour une saison son contrat chez Lotto Soudal, a annoncé la formation belge du WorldTour samedi. Le Limbourgeois, lié encore pour la saison prochaine, restera donc jusqu’en 2022 au sein d’une équipe où il a débuté.

Tim Wellens en est, cette année, à sa 9e saison chez Lotto Soudal, lui qui a salué samedi sa première victoire de la saison, la 29e de sa carrière et la première aussi sur la Vuelta.

« Lotto Soudal, c’est comme ma famille maintenant. J’ai gagné six courses par étapes et quelques belles courses d’un jour. Pourquoi je changerais ? Je me sens bien ici. L’équipe a confiance en moi et j’ai confiance en elle, pour l’avenir aussi. Et tout se passe très bien », a commenté Tim Wellens cité dans le communiqué de son équipe.