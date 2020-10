Entre l’armée et les volontaires, la ministre Morreale veut mobiliser largement pour assurer les renforts de personnel.

Population, hôpitaux et maisons de repos. Dans des études menées pour la Région wallonne, les épidémiologistes ont pu démontrer que le virus se propageait dans cet ordre précis. Et donc, le nombre de contaminations enregistrées dans la population et la saturation actuelle des hôpitaux, font déjà craindre le pire au secteur des maisons de repos.