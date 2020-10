«Plus de raisons d’autoriser le fitness que de l’interdire», selon les responsables de clubs

« Les clubs de fitness tiennent le coronavirus éloigné » et « permettent le maintien d’une résistance physique indispensable », souligne le secteur.

L a fermeture obligatoire des centres de fitness jusqu’au 19 novembre est incompréhensible, affirme samedi l’association professionnelle belge Fitness.be. Si elle « peut comprendre qu’il faille limiter les déplacements non indispensables », elle estime qu’il est « tout aussi important de renforcer la forme physique » et qu’il y a « plus de raisons d’autoriser le fitness que de l’interdire ».

