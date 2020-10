La Belgique sous couvre-feu repasse à l’heure d’hiver ce week-end

C’est une directive de 2001 qui règle le passage de l’heure d’été à l’heure d’hiver et inversement. Tous les États européens changent d’heure le dernier week-end de mars et le dernier week-end d’octobre.

La Belgique repassera à l’heure d’hiver dans la nuit de samedi à dimanche. Ainsi, à trois heures du matin dimanche, il ne sera en réalité que deux heures. En d’autres termes, nous gagnerons une heure de sommeil mais l’obscurité tombera plus tôt. Et le couvre-feu durera donc une heure de plus.

C’est une directive de 2001 qui règle le passage de l’heure d’été à l’heure d’hiver et inversement. Tous les États européens changent d’heure le dernier week-end de mars et le dernier week-end d’octobre. Mais la (ré)introduction de l’heure d’été remonte en fait aux années ’70. Elle obéissait alors à un objectif d’économiser l’énergie, bien que l’efficacité de cette mesure soit contestée.