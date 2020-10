Le circuit de Francorchamps fermé jusqu’au 19 novembre

Alors que les 24 Heures de Spa sont toujours en cours, la direction du circuit ardennais a annoncé qu’il fermerait ses portes dès ce lundi 26 octobre, et jusqu’au 19 novembre 2020.

« Notre priorité a été, depuis le début de la pandémie, de respecter les consignes édictées afin de participer à l’effort collectif dans la lutte contre le Covid-19 et ce, dans l’intérêt de toutes et tous », dit Nathalie Maillet, la directrice du circuit. « Comme tous les secteurs, nous sommes confrontés à une situation inédite et des mesures sanitaires strictes ont été prises dès le mois de mars. Je tiens à remercier l’ensemble de nos clients, organisateurs, teams, toutes les équipes du Circuit et celles œuvrant au bon déroulement de nos activités pour leur soutien indéfectible dans le respect de ces mesures sanitaires mises en place. Nous avons également des remerciements particuliers à adresser aux forces de l’ordre et au personnel soignant. Et enfin à nos fans pour leur compréhension et leur soutien. »