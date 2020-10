Pays-Bas: la police met fin à une fête illégale de 300 personnes

La police a mis fin à un grand rassemblement festif illégal dans la nuit de samedi à dimanche à Hilversum, à une trentaine de kilomètres d’Amsterdam. Plus de 300 personnes s’y étaient donné rendez-vous sur un chantier. Le DJ et une femme ayant mis un coup de pied à l’un des policiers ont été arrêtés.

La police qualifie d’ « incompréhensible et d’irresponsable » le fait que tant de personnes aient ignoré les mesures sanitaires en vigueur pour lutter contre la propagation du coronavirus. « Il est par ailleurs extrêmement dangereux de se rendre sur un chantier et le long des voies ferrées dans le noir », a-t-elle ajouté dans un message posté sur Twitter. « Un tas d’ordures a été abandonné dans la nature et devra être nettoyé plus tard aujourd’hui ».