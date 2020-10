European Open: le tournoi d’Anvers sera toujours présent au calendrier en 2021

L’European Open, le tournoi ATP 250 d’Anvers, sera toujours présent au calendrier en 2021. Kristoff Puelinckx, CEO de Tennium, l’entreprise en charge de l’organisation, et Dick Norman, le directeur du tournoi, l’ont confirmé dimanche lors d’une conférence de presse de bilan du tournoi.

« Nous avons encore un contrat de trois ans avec la ville d’Anvers et la région flamande. Anvers sera donc encore au calendrier en 2021 », a précisé Dick Norman. « Nous sommes ici pour le long terme et nous voulons continuer à organiser le tournoi. Nous avons reçu de nombreux retours positifs et cela nous donne du courage pour l’année prochaine », a ajouté Kristoff Puelinckx.