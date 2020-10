Elle a de quoi faire enrager cette petite bulle rouge accolée au logo de l’application de mail. A mesure que les messages non lus s’accumulent, le nombre grossit et peut même atteindre les quatre chiffres. Pour peu que l’on soit adepte, bien malgré soi, de la procrastination, cette charge mentale culpabilisante ne cesse de s’alourdir. Et, bien souvent, dépoussiérer tout ça peut ressembler à une tâche insurmontable et même induire pas mal de stress pour la personne qui a tant accumulé.