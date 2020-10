Jeholet: «Si les mesures ne sont pas respectées, il faudra passer un reconfinement total»

Invité sur le plateau de « C’est pas tous les jours dimanche », Pierre-Yves Jeholet, ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, est revenu sur les nouvelles mesures « très strictes ». « Si les mesures ne sont pas respectées par tous les concitoyens, on n’aura pas d’autre choix que de passer par un reconfinement total ».

Le libéral va encore plus loin et met en garde : « Il faut que nos concitoyens soient conscients qu’un confinement total, ce n’est pas jusqu’au 19 novembre. Parce que le déconfinement, il arrivera probablement au mois de janvier. Ce sont les mêmes qui critiquaient la semaine dernière la fermeture de l’Horeca et qui veulent un confinement total aujourd’hui ».