Un Youtubeur belge de 22 ans a disparu depuis vendredi

La police belge a lancé un avis de recherche, en collaboration avec Child Focus, après la disparition de Kacper Przybylski, un Youtubeur de 22 ans, originaire de Hassalt. Le jeune homme a quitté le domicile parental vendredi vers 16h et n’a plus donné de nouvelles depuis. Connu sous le nom de Kastiop, il publie régulièrement des vidéos de jeux.

Il se déplace à bord d'une Mercedes C180, 3 portes, de couleur bleu foncé, immatriculée 1-VJP-186. Kacper mesure 1m88, et est de corpulence mince. Il a yeux bleus et les cheveux blonds et porte un bouc. Au moment de sa disparition, il était vêtu d'un T-shirt rouge avec des lignes verticales bleues et blanches, un pull clair, un pantalon training foncé avec 3 bandes verticales blanches de marque Adidas et des baskets noirs.