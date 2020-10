L’Antwerp gagne un derby renversant

Attendu avec une impatience non feinte depuis un peu plus de 16 ans – dans l’élite – par les fans des deux clubs, le 235e derby anversois a finalement tourné à l’avantage de l’Antwerp, dimanche en début d’après-midi (3-2). Même si on regrettera évidemment l’absence de public, et donc quelque part de ferveur jusque sur la pelouse du Bosuil, ce match au sommet a par contre tenu toutes ses promesses en termes d’intensité et de rebondissements pour les téléspectateurs, qu’ils soient supporters ou simplement curieux, d’ailleurs.