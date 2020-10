D1A: le Standard s’incline à Saint-Trond et laisse la tête du championnat à l’Antwerp (2-0)

Le Standard de Liège s’est incliné 2-0 à Saint-Trond lors de la 10e journée de Pro League. Alors qu’ils pouvaient reprendre seuls la tête du championnat, les Rouches occupent finalement la 5e place avec 18 points. Saint-Trond de son côté remonte à la 14e position avec 9 unités.

La première mi-temps s’est avérée très pauvre techniquement, avec une multitude de pertes de balle de part et autre et une absence de véritable occasion de but. Il aura fallu attendre la 38e minute de jeu pour voir une frappe dangereuse qui a d’ailleurs fini au fond des filets. Sur un contre, Filippov a remonté le terrain pour glisser le ballon à Nazon qui, dans le rectangle, a placé le ballon hors de portée de Bodart pour ouvrir le score (38e, 1-0).