Tao Geoghegan Hart, vainqueur du Tour d’Italie: «Même dans mes rêves les plus fous, je n’avais pas imaginé cela»

Tao Geoghegan Hart est le vainqueur final du Giro. Le Britannique d’Ineos Grenadiers s’est montré plus rapide que le maillot rose Jai Hindley dans le chrono final à Milan et s’adjuge la 103e édition pour 39 secondes. « Il me faudra un petit temps avant de me rendre compte de ce que j’ai réalisé. »

Hart s’était présenté au Giro pour soutenir Geraint Thomas, candidat à la victoire finale. Ce dernier a chuté dans le départ virtuel de la troisième étape après avoir roulé sur un bidon. Le Gallois a été contraint à l’abandon. La formation Ineos Grenadiers a dû revoir ses plans. Cela a débouché sur sept victoires d’étapes avec trois coureurs différents (quatre pour Ganna, deux pour Hart et une pour Narvaez).