Vuelta: «La Roja» sur les épaules de Carapaz

Plus puissant que la grisaille lombarde ou la pluie qui s’est abattue sur le versant espagnol des Pyrénées, un rai de lumière chaude et optimiste a ce dimanche relié Milan et Aramon Formigal, réchauffant le cœur d’un Team Ineos en berne depuis le printemps dernier, depuis la brutale disparition de son mentor sportif Nicolas Portal.