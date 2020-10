La forteresse percée du Karabakh

L’offensive menée depuis le 27 septembre par l’Azerbaïdjan pour reprendre le contrôle du Karabakh – 20 % de son territoire – entre cette semaine dans une phase décisive. La résistance des séparatistes de la république autoproclamée du Haut-Karabakh, soutenue par Erevan, a flanché dans le sud et défend avec la dernière énergie le corridor de Latchine, dernier lien terrestre entre les deux entités arméniennes. Géographiquement enclavés et diplomatiquement isolés, les Arméniens n’ont plus les moyens de lancer une contre-offensive contre un adversaire mieux armé et fortement soutenu par la Turquie. Peu désireux d’être contraint à choisir entre les deux anciennes républiques soviétiques, Vladimir Poutine observe pour l’instant l’influence turque progresser dans le sud Caucase. Le conflit a tué une centaine de civils, mais bien plus parmi les militaires. Le président russe a avancé vendredi un bilan d’au moins 5.000 morts.