10e but de Lewandowski, 13 buts de l’Ajax, les «83 millions bien dépensés» de Lukaku…: les chiffres fous du week-end

1 Lewandowski à 10 buts en 5 matches : inédit en 57 ans de Bundesliga

Elu meilleur joueur de la défunte Ligue des champions, l’attaquant polonais du Bayern mérite plus que jamais son surnom de « Lewangoalski ». Après 5 matches de championnat, il compte déjà 10 buts après son triplé samedi contre Francfort. Depuis 1963, année de la création de la Bundesliga, jamais un joueur n’était parvenu à réaliser pareille performance. Et s’il parvient à maintenir ce rythme fou, le grand Robert pourrait marcher sur les traces du record du légendaire Gerd Müller. Auteur de quarante buts en 1971-1972. Petit indice : « der Bomber » n’avait mis… qu’un but à ce moment de la saison 49 ans plus tôt !

2 Buteur à 17 ans et 358 jours : Fati efface le Madrilène Raul des tablettes