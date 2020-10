Humbert: «J’avais en tête de gagner ce tournoi»

Révélé à Anvers, l’an dernier, notamment en infligeant une correction (6-3, 6-1) à David Goffin, Ugo Humbert (38e mondial à 22 ans) a confirmé qu’il faisait bien partie de cette jeune génération aux dents longues. Au même titre que l’Australien Alex de Minaur d’ailleurs (29e à 21 ans) qu’il a battu en finale, ce dimanche, sur le score de 6-1, 7-6 (4). « Après la finale des stars glorieuses l’an dernier (NDLR : succès de Murray sur Wawrinka), on a assisté au duel des stars du futur », résumait assez bien un Kristoff Puelinckx, patron du tournoi, toujours très attentif au tennis français (il collabore aussi avec un certain Sébastien Grosjean).

La « French touch » du tournoi d’Anvers est en tout cas très palpable au palmarès avec les titres de Gasquet en 2016, de Tsonga en 2017 et de Humbert, donc, en 2020 (et on y ajoutera la place de finaliste de Monfils en 2018) !