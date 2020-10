European Open: Anvers a plié, mais ne rompt pas

La jeunesse qui triomphe de cette 5e édition si particulière de l’European Open, c’est finalement le meilleur message d’avenir que pouvait s’offrir l’épreuve. Anvers aurait pu s’effacer face à la crise liée au coronavirus, mais a préféré faire front avec, surtout, un regard tourné vers un futur qu’on espère forcément meilleur. Avant, et même pendant, le tournoi a tangué face à un orage de perturbations, mais il est finalement arrivé à bon port. Certainement pas en bonus au niveau financier, mais plus riche en expériences diverses et certainement en notoriété.

1 Une édition qui coûte cher, mais c’est un message fort envoyé à tout le circuit