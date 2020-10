Philippe Montanier après la défaite du Standard à Saint-Trond: «Si les joueurs ne jouent pas à leur niveau, on est une équipe quelconque»

L’entraîneur des Rouches n’a pas caché sa déception suite à cette défaite à Saint-Trond et la prestation « très moyenne » de ses joueurs.

Le Standard s’est incliné 2-0 dimanche face à Saint-Trond à l’occasion de la 10e journée de championnat. Un résultat qui laisse les Rouches à la 5e place du classement général alors qu’ils avaient l’opportunité de prendre le trône de leader.

« C’est une grosse déception, car on a à coeur de rester dans le haut du classement », a déclaré Philippe Montanier au micro d’Eleven à l’issue de la rencontre. « C’était une prestation très moyenne à tous les niveaux. Les joueurs ont eu une bonne réaction en 2e période, on aurait pu ramener le nul, mais on prend deux buts sur les deux tirs cadrés adverses. »