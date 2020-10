La 72e édition du double tour d’horloge a tenu ses promesses. Dans des conditions souvent dantesques et des tribunes vides – huis clos oblige – huit voitures ont terminé dans le même tour. Et si la 911 des vainqueurs a coupé la ligne avec moins de cinq secondes d’avance sur l’Audi R8 LMS de Fred Vervisch, Patric Niederhauser et Mattia Drudi, il s’en est fallu de quelques minutes pour qu’elles abandonnent toutes les deux sur panne mécanique.