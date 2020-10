Merveille Bokadi après Saint-Trond – Standard (2-0): «Passer par des moments difficiles, ça fait partie de notre métier»

Sans l’affirmer haut et fort, Merveille Bokadi n’était pas loin d’acquiescer lorsqu’on lui a demandé si la prestation de son équipe à Saint-Trond était la plus mauvaise de la saison du Standard. « Nous n’avons pas fait ce que le coach demandait, de la première à la dernière minute. Nous voulions réagir après la défaite de jeudi, mais nous n’y sommes pas parvenus. » S’il fut l’un des rares joueurs liégeois à s’affirmer, du moins sur le plan défensif, le Congolais ne parvenait tout de même pas à trouver des éléments positifs dans ce déplacement raté. Et à l’inverse, il était incapable de trouver des raisons à cet échec. « C’est notre métier, on passe par des moments difficiles pendant une saison. Le plus important désormais pour nous, c’est de relever la tête. » Le Standard s’est-il vu trop beau, finalement, après le succès à Charleroi et la bonne prestation face à Bruges ? « Non, je ne crois pas », a conclu Bokadi.