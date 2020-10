Premier League: Leicester, avec ses trois Belges, s’impose à Arsenal (0-1, vidéo)

Les Foxes ont pu compter sur un but de Jamie Vardy, monté au jeu en 2e mi-temps, pour décrocher la victoire.

Leicester est allé s’imposer 0-1 à Arsenal dimanche dans le cadre de la 6e journée du championnat d’Angleterre de football. Jamie Vardy a inscrit l’unique but de la rencontre (80e). Chez les Foxes, Timothy Castagne et Youri Tielamans, averti à la 41e, sont restés sur le terrain tandis que Dennis Praet a été remplacé par le buteur (60e).

Arsenal a eu une plus grande possession de ballon en première période et s’est montré plus dangereux notamment par Alexandre Lacazette. Les Gunners ont tiré à onze reprises avec trois envois cadrés quand les Foxes se sont limités à un tir pas cadré (2e).