Au pays de l’impréparation, l’improvisation se paie cher

Dépourvues de plans d’urgence et peu armées face à une telle crise, les agences régionales en première ligne pour venir en aide aux maisons de repos mettront plusieurs semaines avant de mettre en place un soutien efficace aux institutions. Plusieurs semaines durant lesquelles le personnel des maisons de repos n’a souvent eu d’autre choix que d’improviser. Dans sa course mortelle, le virus a toujours eu un temps d’avance.

Les maisons de repos et leur personnel ont été abandonnés durant de longues semaines à leur triste sort », lance Anne-Sophie Caudron, directrice générale du pôle senior de Jolimont qui chapeaute sept maisons de repos entre Mons et La Louvière. « Pour les résidences touchées en premier, toutes les décisions prises, notamment par l’Aviq, sont toujours arrivées trop tard en matière de matériel, de testing ou de cohortage. » Près de huit mois après l’arrivée du virus dans les institutions de séjour et de soins pour personnes âgées, nombreux sont les professionnels du secteur qui, comme elle, n'épargnent pas les pouvoirs publics dont elles attendaient alors du soutien. Que ce soit dans la capitale ou dans le sud du pays, l’impression d’avoir dû gérer seul, jusqu’à la mi-mars au moins, a laissé un souvenir amer.