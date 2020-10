Des administrations inadaptées à une crise

Au moment où les digues se fissurent, les regards des directions de maisons de repos se tournent vers les Régions. Logique. Depuis peu, Iriscare et l’Aviq sont respectivement identifiées comme interlocuteurs de référence – bien qu’à Bruxelles les services du collège réuni de la Cocom, soit l’administration en charge des matières personnalisables bicommunautaires à Bruxelles, endosse aussi une partie des compétences. La dernière réforme de l’Etat les a rendues pleinement compétentes du secteur, notamment en ce qui concerne leur financement et la définition des normes d’agrément des institutions. Le problème, c’est que ni l’Aviq, ni Iriscare, ni les services du collège réuni de la Cocom n’ont jamais imaginé s’occuper un jour d’une pandémie mondiale. En février, leurs fonctionnaires sont encore occupés à rendre effective la reprise des nouvelles compétences, de véritables mastodontes que les Régions peinent à avaler depuis 2014. A Bruxelles, les effectifs sont alors embryonnaires.