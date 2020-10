Des masques qui arrivent fin mars

En Wallonie, l’Aviq reçoit bien le mandat du gouvernement wallon de lancer une commande de masques dès le 9 mars, et se ralliera dans un premier temps à la commande groupée réalisée par le SPF Santé publique le 13 mars avant de lancer réellement sa première commande autonome, via l’Awex (Agence wallonne à l’exportation et aux investissements étrangers), le 18 mars. Finalement, la commande wallonne arrivera le 22 mars. A Bruxelles, Iriscare se greffe elle aussi à une commande du SPF Santé publique dès le 9 mars, mais il s’avère alors que le marché est frauduleux. Le matériel commandé ce jour-là n’arrivera jamais. Un nouveau marché est lancé le 13 mars, et la capitale recevra ainsi le 23 mars une première livraison de 400.000 masques chirurgicaux, qui sera répartie équitablement entre les maisons de repos du territoire, avec un petit surplus pour celles très touchées. Le même jour, la Flandre recevra 4,6 millions de masques via le même canal.