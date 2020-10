Surmortalité: l’effet «maison de repos» objectivé

C’est parce que les maisons de retraite ont payé le plus lourd tribut à la crise et qu’elles sont en majorité occupées par des femmes que ces dernières ont, à l’inverse de nombreux autres pays, constitué la plus grande part des victimes belges de la première vague.

Les résidents de maisons de repos, conclut une étude publiée le 1er septembre par dix chercheurs belges – mais non encore revue par des pairs –, méritent une attention et des mesures de prévention spécifiques contre le covid : leur âge, leur état de santé et les incessants contacts avec ceux qui leur rendent visite, mais aussi avec le personnel soignant, en font des proies très vulnérables. Plus précisément, le taux de mortalité dans les institutions pour personnes âgées a été 130 fois supérieur à celui qui a frappé le reste de la population.