Pourquoi les cours se feront à distance dans les écoles secondaires

Il y a dans cette crise des rapports qui changent tout. Celui que des experts du Celeval ont produit ce week-end a manifestement eu l’effet d’une bombe. Les chiffres de contamination et d’hospitalisation sont à ce point préoccupants que, pour la deuxième fois en 48 heures, le gouvernement francophone a renié la ligne qu’il fallait tenir coûte que coûte : préserver l’école. Vendredi midi, l’enseignement supérieur était confirmé dans le code orange auquel les académiques s’étaient astreints une semaine plus tôt. Vendredi soir, on passait le secteur en code rouge, provoquant de facto la fermeture des salles de cours et le basculement vers des études à distance.