Tous les regards vers l’hôpital, les maisons de repos ignorées

« Les recommandations de Sciensano ont été appliquées à la lettre, notamment pour le port des masques. Malgré cela, force est de constater que le virus est entré dans les établissements par les soignants peu symptomatiques, voire sans symptômes. Les soignants font un travail extraordinaire dans ces institutions. Nous avons une responsabilité collective. Sans doute aurait-il fallu conseiller à tout le personnel de porter un masque. L’heure est maintenant à l’urgence. Il s’agit d’une course contre la montre, chaque heure qui passe nous amènera de nouveaux décès. » Lorsque Christie Morreale et les autres ministres régionaux sonnent l’alerte le 6 avril en conférence interministérielle sur le drame qui se joue derrière les portes closes des maisons de repos, on compte déjà plus d’un millier de morts parmi les résidents (1.198 au 10 avril, premier jour où les données sont disponibles), soit près de 30 % des décès covid.