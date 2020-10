Et maintenant?

Comme se plaît à le répéter Maggie De Block (Open VLD), aujourd’hui, « il faut travailler ensemble ». Autrement dit, entités fédérées et fédéral doivent mieux se coordonner, se parler, se concerter. Durant l’été, un plan d’urgence interfédéral a ainsi été remis au propre pour mieux rétablir le rôle de chacun durant la gestion d’une crise. Mais surtout, le nouveau gouvernement fédéral installé en octobre s’est mis d’accord pour désigner, cette fois, un capitaine du navire. C’est le « commissaire corona », Pedro Facon, et son adjointe, Carole Schirvel, qui ont désormais cette lourde mission de trouver un terrain d’entente entre les partis et d’in fine, prendre les décisions qui s’imposent.