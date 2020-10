Et maintenant?

C’est sans doute une des grandes inquiétudes du moment dans les maisons de repos, en particulier celles qui ont vécu la première vague : la saturation des hôpitaux. La situation actuelle semble même pire qu’en mars. On entend déjà des infirmières parler de tri des patients alors, forcément, on s’interroge : les résidents vont-ils, cette fois, pouvoir être hospitalisés quand ce sera nécessaire ? Une circulaire du RMG envoyée le 30 juillet dernier aux résidences met les choses au clair : « Les résidents des établissements de soins aux personnes âgées, quel que soit leur âge, devraient toujours avoir accès à un transport médical urgent ou à une hospitalisation. Dans le cadre de la planification préalable des soins, les citoyens, en concertation avec leur médecin et leur entourage, peuvent bien sûr exprimer leurs souhaits, qui doivent être respectés par les acteurs du système de soins. »