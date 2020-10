C’est l’hôpital qu’il faut sauver

C’est pour sauver ces milliers de soignants qui donnent tout ce qu’ils ont, et plus encore, que les gouvernements wallons et bruxellois sont passés aux mesures fortes ce week-end.

« Je suis là pour soigner les gens et on le fera jusqu’à la dernière seringue, au dernier médecin, au dernier lit. » Le dernier lit ? On s’en approche. Le dernier médecin ? On risque d’y arriver tant les taux d’absentéisme sont élevés. Les chiffres sont affolants. Hôpitaux du groupe Jolimont : doublement du nombre de patients covid en une semaine. CHU de Liège : 47 patients admis pour la seule journée de samedi. Clinique Montlégia (Liège) : 70 % des 240 lits covid déjà occupés, un patient emmené à Furnes, à 200 km de chez lui, pour bénéficier de soins.