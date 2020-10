Coronavirus - Basic-Fit: 6% de nouveaux abonnements en plus sur les neuf premiers mois malgré le virus

La chaîne de salles de sport Basic-Fit totalise 2,25 millions d'abonnés dans les pays où elle est présente, sur les neuf premiers mois de l'année, soit 6% de plus qu'à la même période en 2019. Durant cette période, la chaîne a enregistré une chiffre d'affaires de 318,2 millions d'euros, en baisse de 14% par rapport à la même période en 2019, en raison de la fermeture des clubs en mars-juin.

"A la suite de la réouverture des clubs en juin et juillet, nous avons enregistré un fort développement des abonnés jusqu'à la résurgence du Covid-19 et les fermetures qui ont suivi en France à la mi-septembre", explique René Moos, CEO de Basic-Fit.

Actuellement, 353 clubs français et 109 belges (Wallonie et Bruxelles) sont fermés en raison de la pandémie de coronavirus. 446 clubs restent ouverts en Belgique, France, Luxembourg et Pays-Bas.

En raison des incertitudes liées au Covid-19, Basic-Fit a décidé de postposer la construction de nouveaux clubs durant cette période. La chaîne poursuit toutefois la construction de clubs en cours. "Nous espérons compter 913 clubs dans notre réseau d'ici la fin de l'année", explique le CEO.

Basic-Fit compte actuellement 902 établissements en Belgique, en France, aux Pays-Bas, au Luxembourg et en Espagne.