Lukaku à nouveau buteur, De Bruyne de retour: le week-end des Diables rouges en vidéo

Encore en vue face au Genoa, Lukaku a déjà inscrit son 7e but de la saison ce week-end.

Angleterre

Aucun but belge n’a été inscrit ce week-end lors de la 6e journée de Premier League. Une bonne nouvelle tout de même, après avoir manqué les deux derniers matches de Manchester City pour blessures, Kevin De Bruyne est monté au jeu en deuxième période du partage des Skyblues à West Ham (1-1).

Toujours aussi Belge, Leicester a décroché une belle victoire sur la pelouse d’Arsenal (0-1), avec Timothy Castagne, Dennis Praet et Youri Tielemans titulaire. Pas de but ni d’assist pour les trois Diables, mais une superbe ouverture à mettre sur le compte de Tielemans, à la base du but de Jamie Vardy.

Michy Batshuayi était lui titulaire lors de la victoire de Crystal Palace à Fulham (1-2), alors que Christian Benteke a passé l’intégralité de la rencontre sur le banc.