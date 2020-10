Affaire Chovanec: la policière qui a fait le salut controversé s’exprime pour la première fois

Dans plusieurs quotidiens, dont La Libre et De Standaard, la policière qu’on peut voir effectuer un statut nazi s’est exprimée pour la première fois dans la presse.

Plusieurs quotidiens belges publient ce lundi un entretien avec la policière qu’on peut voir effectuer un geste qui s’apparente très clairement à un salut nazi le 24 février 2018 dans une cellule de l’aéroport de Charleroi où se trouvait Josef Chovanec.

Aujourd’hui âgée de 25 ans, la policière accompagnée de son avocat s’exprime pour la première fois. Elle n’a pas été inculpée. « L’intervention n’est pas difficile, elle est très difficile à cause de la force et de l’agitation de l’intéressé, de notre manque d’expérience, des conditions de la cellule qui est très petite. Il avait beaucoup de force, plus que nous tous réunis », explique-t-elle à nos confrères.

« Nous n’avions jamais été confrontés à un syndrome de délire agité, continue-t-elle. Il avait un comportement que l’on ne connaissait pas, qui avait dépassé tout ce que l’on avait pu voir jusque-là ».