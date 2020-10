F1: Lewis Hamilton et Mercedes, une histoire d’amour… à confirmer

Le Britannique est devenu ce dimanche le pilote qui compte le plus de Grand Prix remportés dans l’histoire de la Formule 1.

Lewis Hamilton a chaudement remercié dimanche Mercedes de lui avoir permis de devenir le recordman absolu des victoires en Grand Prix, mais le Britannique n’a toujours pas renouvelé son contrat qui expire à la fin de l’année.

Arrivé en 2013 avec déjà un titre mondial et 21 victoires à son actif avec McLaren, une écurie alors motorisée par… Mercedes, c’est avec le constructeur allemand qu’il a conquis les cinq autres et semble en bonne voie pour en décrocher un 7e cette année et égaler ainsi le record de Michael Schumacher.

« Aurais-je pensé que nous arriverions jusque-là ? Je savais que nous gagnerions des championnats, mais que nous allions remporter autant de courses, bien sûr que non », a-t-il affirmé après sa 92e victoire à Portimao (Portugal).

« Ce n’est pas que moi, c’est l’histoire, c’est toute l’équipe », a renchéri le champion britannique, âgé de 35 ans, qui court en F1 depuis 2007.