Red Flames: seuls les trois points compteront en Lituanie

Les Red Flames affrontent la Lituanie mardi (18h) à Marijampole, en qualifications à l’Euro féminin 2022 de football. Battues par la Suisse en septembre, les filles d’Ives Serneels n’auront d’autre choix que de s’imposer face aux dernières du groupe H avant la ’finale’ du groupe contre la Suisse le 1er décembre à Louvain.

Après sa victoire 2-1 sur la Belgique le 22 septembre, la Suisse trône en tête du groupe avec 16 points. La Belgique suit à une longueur. La donne est simple pour Tessa Wullaert et ses équipières : avec deux victoires, elles termineront en tête du groupe et décrocheront un ticket direct pour l’Euro, programmé du 6 au 31 juillet 2022 en Angleterre. Sinon, elles devront sortir leur calculette et espérer terminer dans les trois meilleurs deuxièmes, également qualifiées directement pour la phase finale. Les six autres deuxièmes par contre disputeront les barrages avec en jeu les trois dernières places qualificatives.