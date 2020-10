Ligue des Champions: l’Anglais Anthony Taylor au sifflet pour FC Bruges – Lazio

L’Anglais Anthony Taylor a été désigné lundi par l’UEFA pour arbitrer Club Bruges/Lazio, mercredi, pour la deuxième journée du groupe F de la Ligue des Champions.

Taylor, 42 ans, avait dirigé Anderlecht/Bayern Munich (1-2) en phase de groupes de la Ligue des Champions 2017/2018, en novembre 2017. Un an plus tôt, en août 2016, il avait déjà sifflé un match des Bruxellois, en barrages pour l’Europa League, contre le Slavia Prague (victoire 3-0). Quelques semaines plus tard, il était au sifflet lors de la lourde défaite 5-0 subie par La Gantoise sur la pelouse du Shakhtar en phase de groupes de l’Europa League.

Sa première expérience avec un club belge remonte au mois d’août 2013 et une défaite 1-0 du Club Bruges sur le terrain du Slask Wroclaw au 3e tour de qualification de l’Europa League.

Cette saison, Taylor a été choisi pour mener à bien la Supercoupe d’Europe entre le Bayern et le FC Séville (2-1 après prolongations).