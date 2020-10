Le revenu moyen des Belges était de 18.768 euros en 2018

Avec 20.125 euros de moyenne, la Flandre affiche les meilleurs revenus du pays suivie par la Wallonie (17.672) et Bruxelles en bas de podium (14.668).

Les provinces du Brabant flamand (21.963 euros) et du Brabant wallon (21.576 euros) sont les plus prospères en termes de revenus moyens. A l'inverse, le Hainaut (16.360 euros) et la Région de Bruxelles-Capitale (14.668 euros) sont les celles où ils sont les plus faibles.

Les revenus moyens les plus élevés se trouvent dans les communes de Laethem-St-Martin (30.439 euros), Keerbergen (28.222 euros) et Lasne (27.780 euros). En queue de peloton, on retrouve Anderlecht (11.786 euros), Molenbeek (10.643 euros) et Saint-Josse-ten-Noode (9.461 euros).