Waasland-Beveren et Anderlecht sont les équipes les plus jeunes de Belgique, le Sporting de Charleroi en dernière position

« In Youth We Trust », vraiment ? Depuis plusieurs mois, Anderlecht se plaît à répéter à l’envi que la politique du club est dorénavant axée sur les jeunes du centre de formation. D’après l’observatoire du football CIES, les Mauves font bel et bien partie des formations belges qui misent le plus sur les jeunes talents. Mais ils ne sont curieusement pas en tête de ce classement particulier. Il s’agit en effet de Waasland-Beveren qui, depuis le début de saison, affiche une moyenne d’âge de 23,4 ans sur le terrain. Le RSCA arrive en seconde position avec 23,6 ans de moyenne d’âge. Ce qui, à l’échelle des vingt plus grands championnats européens, place les Waaslandiens en quatrième position et les Bruxellois au cinquième rang (à égalité avec Heerenveen).