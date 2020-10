Tour d’Italie: l’association des coureurs demande une plus grande collaboration entre tous les acteurs

L’association des cyclistes professionnels CPA (Cyclistes professionnels associés) est revenue lundi dans une lettre ouverte sur la manifestation qui a mené à amputer la 19e étape du Tour d’Italie d’une centaine de kilomètres. Le CPA plaide pour une « collaboration entre tous les acteurs » afin que le cyclisme puisse grandir « à la fois en termes de sécurité et de spectacle ».

« À la fin d’une saison difficile et stressante pour tout le monde, épuisés par la fatigue des jours précédents, dans lesquels nous avions accumulé non seulement plus de 15.000 mètres de dénivelés en 600 km mais aussi des transferts interminables, des réveils à l’aube, des repas dans les bus et avec le souci de ne pas tomber malade en ces temps exceptionnels d’urgence croissante due à la pandémie mondiale, avec nombreuses craintes pour le présent et pour l’avenir, nous avons demandé qu’une étape plate de 258 km soit raccourcie d’une centaine de kilomètres », a expliqué le CPA.