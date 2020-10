L’Allemagne plongée dans le doute sur sa stratégie non contraignante

Jusqu’à présent, l’Allemagne s’en est bien sortie avec un nombre de décès peu élevé par rapport à ses voisins. En suivant une stratégie basée sur des tests massifs et un traçage efficace des patients contaminés, l’Allemagne a réussi à éviter la saturation de ses hôpitaux.

Mais l’explosion soudaine du nombre d’infections, qui a doublé en une semaine à plus de 8.000 cas déclarés dimanche, a remis en cause la stratégie du gouvernement basée sur la confiance et la discipline de la population. Il n’est toujours pas question de couvre-feu en Allemagne pour l’instant… « Mais il faudra peut-être en venir à des mesures plus contraignantes », craint Frank Baasner, directeur de l’Institut franco-allemand de Ludwigsburg (dfi).