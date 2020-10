Coronavirus: la fédération flamande prendra mercredi une décision sur le football chez les jeunes

La semaine dernière, le Comité de concertation a renforcé les mesures pour le sport, mais les compétitions de jeunes pouvaient se poursuivre. Voetbal Vlaanderen a laissé les clubs libres de jouer ou non. La situation allait être évaluée après le week-end. « Cette analyse est en cours », a indiqué Voetbal Vlaanderen. « Mercredi, nous présenterons nos conclusions au conseil d’administration. Il ne s’agit pas seulement du football des jeunes, nous voulons voir aussi ce qu’il est éventuellement possible avec les seniors dans les prochaines semaines. La santé est la priorité, mais il y a aussi une approche sociale et économique. Il s’agit d’une analyse totale de la problématique. »