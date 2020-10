Formule 1: Lewis Hamilton a eu besoin de 13 ans, 7 mois et 7 jours pour passer en tête

Il lui aura fallu 262 courses, aux quatre coins du monde, 4.970 jours (soit 13 ans, 7 mois et 7 jours), des dizaines de milliers de kilomètres en tête et quelques désillusions mais Lewis Hamilton est donc devenu, dimanche, le seul détenteur du nombre de victoires en Formule 1, laissant définitivement derrière lui Michael Schumacher. Depuis son premier succès, au Canada en 2007, moins de trois mois après avoir pris son premier départ au volant d’un bolide, McLaren à l’époque, le Britannique a aligné les succès, à un rythme effréné, ne bouclant aucune de ses quatorze saisons sans avoir soulevé au moins un trophée. Arrivé chez Mercedes en 2013 avec, déjà, un titre mondial et 21 succès à son palmarès, Hamilton y a trouvé un environnement encore plus propice à la performance et à la chasse aux records, qu’il efface les uns après les autres. « Aurais-je pensé que nous arriverions jusque-là ?