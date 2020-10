Rassemblements, culture, sport: ce que dit l’arrêté bruxellois

L’arrêté du Ministre-Président de la Région bruxelloise sur les mesures supplémentaires a été publié ce lundi. Il précise les annonces du gouvernement bruxellois de ce samedi.

Les mesures prescrites par le présent arrêté sont d’application dès ce lundi jusqu’au 19 novembre 2020 inclus.

Port du masque

Le port d’un masque couvrant le nez et la bouche est obligatoire pour toute personne âgée de 13 ans et plus dans les lieux publics et dans les lieux privés accessibles au public sur l’ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.