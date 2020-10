Ligue des champions: Marseille repart au combat face à Manchester City

Après un premier match manqué contre un adversaire de sa catégorie, l’Olympique de Marseille doit se reprendre, mais reçoit le poids lourd du groupe C, Manchester City, mardi pour la 2e journée de Ligue des champions.

Sonné par sa défaite dans les dernières minutes chez l’Olympiakos (1-0), l’OM a une tâche ardue contre « une des meilleures équipes du monde », salue André Villas-Boas, l’entraîneur olympien.

Il y a de quoi trembler : Marseille reste sur dix défaites d’affilée en C1, depuis un 8e de finale retour perdu (mais qualificatif) chez l’Inter (1-2, 1-0 à l’aller) en mars 2012.

Battu deux fois en quarts par le Bayern Munich, l’OM a enchaîné deux ans plus tard par le zéro pointé des six matches de groupes la saison 2013-2014, et enfin la cruelle défaite au Pirée. Pas facile de remonter sur le ring dans ces conditions, mais l’OM a des atouts à faire valoir.