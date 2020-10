Tournoi de Vienne: Dominic Thiem, star à domicile

Djokovic, Thiem, Shapovalov, Medvedev, Wawrinka ou Tsitsipas ; soit dix-neuf membres du Top 30, onze du Top 20, cinq du Top 10, trois vainqueurs de Grand Chelem et quelques-uns des hommes en forme de cette deuxième partie de saison : ce n’est pas l’affiche d’un tournoi du Grand Chelem, ni même d’un Masters 1000, mais bien celle, relevée, du tournoi ATP 500 de Vienne, qui a débuté ce lundi et constitue, pour la plupart des joueurs présents, l’ultime préparation au Masters 1000 de Paris-Bercy. « C’est la plus belle affiche d’un ATP 500 de toute l’histoire », lance le numéro 1 mondial Novak Djokovic. Sans doute, mais aux yeux et dans le cœur du public local, un nom ressort : Dominic Thiem.