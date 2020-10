RTBF: le «JT de Mr Tout-le-monde» fait grincer des dents

La course à l’audience des deux JT de la RTBF et de RTL laisserait de côté le public plus exigeant. La chaîne de service public défend les efforts déployés pour une information plus accessible.

La frontière entre le journal télévisé de la RTBF et celui de RTL-TVI serait de plus en plus ténue. - Dominique Duchesnes.

Ce ne sont peut-être que quelques voix, sous couvert d’anonymat, et des impressions de téléspectateurs, qui convergent vers le même constat : la frontière entre le journal télévisé de la RTBF et celui de RTL-TVI est de plus en plus ténue. Et on ne parle pas ici d’audiences, ou de parts de marché, mais du menu des deux grands-messes de l’info. « On court derrière tous les sujets les plus évidents », rapporte un journaliste ; « on a l’impression de regarder deux fois le même journal », confesse un spectateur.