L’avion plus rapide que le train: pas toujours

Une étude de l’UCL montre que le train est très compétitif pour des voyages de moins de 450 km, le train à grande vitesse pour des voyages de moins de 700 km. Et le train de nuit est, aussi, une alternative plus écologique à étudier.

Que le train soit une alternative aux déplacements les plus courts en avion n’est plus un mystère. Encore faut-il déterminer le contour des avantages des deux modes de déplacements. « Chaque mois, 4 millions de passagers européens prennent l’avion alors que le train est plus rapide sur le trajet équivalent. C’est le résultat du mémoire d’un étudiant de l’UCLouvain sur les performances des réseaux ferroviaire et aérien en Europe », vient de publier l’université catholique.

Le développement des compagnies aériennes low cost (principalement) a multiplié les possibilités de voyage de « point à point », entre aéroports secondaires/régionaux, sans plus passer par les grands hubs nationaux ou internationaux. Parallèlement, les émissions de CO2 en Europe ont augmenté de 32 % entre 2013 et 2018, pointe l’étude en introduction, « dans une Europe qui tente de réduire son empreinte carbone ».